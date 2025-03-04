Военные следователи Северного флота провели в регионе рейды по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

Рейды направлены на обеспечение соблюдения законодательства.

Во время операции были проверены лица, имеющие статус натурализованных граждан. Особое внимание уделялось тем, кто после получения гражданства своевременно не обратился в военкомат.

Александр Родин, заместитель руководителя 305 военного следственного отдела Следственного комитета РФ: «По результатам рейдов было выявлено несколько лиц, не вставших на воинский учёт. Данные лица были направлены в военный комиссариат».

В ходе таких рейдов офицеры военных следственных отделов проводят информационно-разъяснительную работу, рассказывая о важности соблюдения российского законодательства о воинском учёте и возможности прохождения службы в Вооружённых Силах Российской Федерации».