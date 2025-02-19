Военные следователи Северного флота проверили рабочих на мурманских рынках

Проверяли не только постановку на воинский учёт, но и соблюдение законодательства в миграционной политике.

В Мурманске три основных рынка: Центральный, Хибинский и Первомайский. В этих местах, как правило, работают люди, приехавшие из стран ближнего зарубежья. Именно к ним пришли следователи Северного флота и полицейские, чтобы проверить соблюдение миграционного законодательства.

Александр Сурков, руководитель организационно-статистического отдела военного следственного управления СК РФ по Северному флоту: «Сегодня в городе Мурманске на рынках проведён очередной широкомасштабный рейд военными следователями Северного флота по выявлению нарушений миграционного законодательства и законодательства воинской обязанности военной службе».

Во время проверки на рынках областного центра выявили троих граждан, которые после получения российского паспорта не встали на воинский учёт. Все они были направлены в военкомат.

Александр Сурков, руководитель организационно-статистического отдела военного следственного управления СК РФ по Северному флоту: «Вопрос о призыве их на военную службу будет решён в ходе постановки на воинский учёт и проведения военно-врачебной комиссии».

Кроме того, в процессе поиска мигрантов в торговых павильонах обнаружили беспризорную малышню, из документов у которых были только усы, лапы и хвост. Работники на рынке заверили, что их вовремя кормят и гладят по требованию.