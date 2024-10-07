День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.10.24 19:30
Военные следователи Североморского гарнизона искали среди рабочих уклонистов от воинского учёта
Специалисты проверили места, где ведут ремонтные работы теплосетей во флотской столице.
Результат - выявлен мужчина призывного возраста, который не смог документально подтвердить постановку на воинский учёт. Его сопроводили в комиссариат.
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Последние комментарии
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
Ангелина Валерьевна Пригодич
03.10.24 22:10
3 октября 2024г ул Молодежная 19, отопления НЕТ. Перезапускают, перезапускают, перезапустить не могут.Главное, что есть уверенность в отсутствии проблем.
Комментарий к новости:В Росляково с запуском систем отопления проблем не будет
Д.О. Вернер
20.09.24 14:22
Что? Опять "Штокман"?
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