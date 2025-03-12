День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.03.25 19:30
Военные следователи Североморского гарнизона провели урок мужества и экскурсию в Музее морской авиации Северного флота для школьников
Сотрудники рассказали об истории авиации и её роли в защите северных рубежей страны.
Офицеры поделились примерами расследований исторических событий и работами, которые связаны с сохранением памяти о героях.
Участники экскурсии познакомились с уникальными экспонатами: самолётами времён Великой Отечественной войны, личными вещами лётчиков, архивными документами и фотографиями.
Особый интерес у школьников вызвал зал, посвящённый подвигам морских авиаторов в Арктике.
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