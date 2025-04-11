Военные следователи в Мурманске навестили ветерана Великой Отечественной войны Антонину Баранцеву

Антонина Ивановна в годы войны, будучи подростком, стала жертвой нацистского режима и прошла через все ужасы концлагеря.

Несмотря на тяготы военного времени, её жизнь стала примером мужества и стойкости. После освобождения она посвятила себя восстановлению страны, а в послевоенные годы активно участвовала в патриотическом воспитании молодёжи.

Следователи поздравили Антонину Ивановну с памятной датой - 80-летием Победы.