Военные следователи в Мурманске провели рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

В ходе проверки были выявлены лица, получившие российское гражданство, но не вставшие своевременно на воинский учёт.

Илья Скулков, следователь военного следственного отдела по Мурманскому гарнизону: «Сотрудниками военного следственного отдела по мурманскому гарнизону проведены мероприятия с целью проверки документов у натурализованных граждан Мурманска. В ходе проверки были выявлены лица, получившие российское гражданство, но не вставшие своевременно на воинский учёт. Данные лица направлены в военный комиссариат города Мурманска для регистрации в единой системе учёта. Подобные мероприятия на территории города Мурманска проводятся на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем».