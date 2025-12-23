Военные следователи в Североморске провели очередной рейд

Офицеры провели рейд в спорткомплексе «ЦСКА» чтобы найти лиц, получивших гражданство России, но не вставшие на воинский учёт.

По итогам рейда был выявлен нарушитель призывного возраста. Его направили в военкомат города для постановки на воинский учёт.

Андрей Михайлов, следователь-криминалист военного следственного отдела по Североморскому гарнизону: «Подобные рейды проводятся на постоянной основе и будут продолжены в дальнейшем».