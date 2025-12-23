День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.12.25 19:30
Военные следователи в Североморске провели очередной рейд
Офицеры провели рейд в спорткомплексе «ЦСКА» чтобы найти лиц, получивших гражданство России, но не вставшие на воинский учёт.
По итогам рейда был выявлен нарушитель призывного возраста. Его направили в военкомат города для постановки на воинский учёт.
Андрей Михайлов, следователь-криминалист военного следственного отдела по Североморскому гарнизону: «Подобные рейды проводятся на постоянной основе и будут продолжены в дальнейшем».
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
