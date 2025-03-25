Военные следователи выявили нарушителей воинского учёта на строительных площадках в Кандалакшском районе

Все натурализованные граждане, нарушившие закон, были направлены в военный комиссариат.

Следователи 305 военного следственного отдела совместно с сотрудниками полиции и УФСБ России по Северному флоту проверили более 200 рабочих. 12 из них – получившие гражданство РФ, но не вставшие на воинский учёт.

Все натурализованные граждане, нарушившие закон, были направлены в военный комиссариат.