Военные следователи выявляют факты уклонения от постановки на воинский учёт среди натурализованных граждан

По закону новые граждане России должны в двухнедельный срок со дня получения паспорта встать на воинский учёт. Однако некоторые об этом забывают или игнорируют.

Для выявления нарушителей миграционного законодательства военные следователи регулярно проводят рейды.

В этот раз сотрудники искали натурализованных граждан, которые не встали на воинский учёт в мурманском порту. По итогам рейда военными следователями были выявлены нарушители.

Александр Родин, заместитель руководителя 305 военного следственного отдела: «По результатам рейда выявлено одно лицо, не вставшее на воинский учёт, которое направлено в военный комиссариат».