Военные следователи выявляют граждан, не вставших на воинский учёт
Военные следователи провели в Мурманске рейд с целью выявления иностранцев, получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт.
В результате проверки, был обнаружен мужчина, не выполнивший эту обязанность. Кроме того, офицеры провели разъяснительные беседы о возможностях прохождения службы по контракту в Вооружённых Силах.
Ярослав Кондратенко, следователь 305 военного следственного отдела СК РФ: «В ходе мероприятия проверено свыше 10 граждан, среди которых выявлен мужчина призывного возраста. Подобные мероприятия на территории Мурманской области проводятся на постоянной основе и будут продолжены в дальнейшем».
