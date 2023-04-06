Военные врачи, фельдшеры и младшие медработники Росгвардии отмечают профессиональный праздник — 162-ю годовщину образования медицинской службы войск правопорядка

В Росгвардии в Мурманской области также сформированы медицинские подразделения, которые помимо оказания стандартной квалифицированной помощи, сопровождают работу боевых пловцов.

Медики контролируют тренировочные спуски водолазов в условиях барокамеры, под присмотром специалистов также осуществляются подводные спуски. В случае необходимости росгвардейцы-медики готовы незамедлительно оказать специфическую помощь пострадавшему.

С годами менялась структура и штатная численность медицинской службы Росгвардии, но неизменной оставалась её главная функция – возвращать в строй раненых и больных.

Наталья Михайлова, фельдшер МО СЗО ВНГ РФ: «Медицинская служба морского отряда всегда готова оказать медицинскую помощь военнослужащим».