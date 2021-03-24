Военных лётчиков Заполярья поздравили московские артисты

Флот и авиация стоят на страже арктических рубежей, несмотря ни на какие тягости и лишения. Военнослужащие очень рады любой возможности, которая поможет раскрасить их суровые будни. Именно с этой целью в Заполярье прибыли Александр Маршалл и Леонид Якубович.

«Два дня не летали, всё время шёл дождь, сплошной пеленой от зари до заката», - эти строчки из песни «Атака» Александра Маршала прозвучали на праздничном концерте авиаполка Северного флота. Известный музыкант вместе с Леонидом Якубовичем посетил военных лётчиков в Мончегорске. Артисты, узнав о грядущем торжестве, приехали поздравить именинников полка.

Помимо поздравлений ведущий «Поле Чудес» рассказывал о съёмках программы, о музее шоу и даже успел «полетать» на тренажёре.

На концерте были исполнены не только известные шлягеры прошлых лет, но и новые песни. Артистов многое связывает с авиацией - Якубович в молодости работал на заводе Туполева. Отец Александра Маршала - военный лётчик, его юные годы прошли в гарнизоне.

Московские гости помимо песен и историй привезли с собой подарки, а также высказали слова благодарности военным за их службу.