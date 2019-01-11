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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.01.19 19:30

Военных в Арктике не подведёт «тяговитый» снегоход!

Разведчики должны быть незаметными и мобильными. Именно поэтому на вооружении Арктической бригады, которая базируется в Алакуртти, стоят снегоходы отечественной разработки. Каждую зиму военные обрабатывают ряд  учебных задач, чтобы не терять профессиональные навыки вождения.

Снегоходы в армии используют для оперативной переброски военных в сложных условиях Заполярья, причём каждая машина может буксировать ещё и несколько лыжников. Но этот процесс требует от защитников границы определенных навыков. На тренировках, которые обычно проводятся в начале года, военные как раз и оттачивают такие навыки. Так же разведчики на практике изучают тактические приёмы ведения боевых действий, выполняют упражнения по стрельбе из штатного оружия в движении.

Основное внимание на таких занятиях уделяется слаженности действий группы и развертыванию боевого порядка.

В войсках сейчас используют снегоход А-1. В управлении машина ничем не отличается от своих гражданских аналогов, выпускаемых отечественной компанией «Русская механика». Основная положительная особенность снегохода, по мнению мотострелков, это «тяговитость». Мощность снегохода позволяет осуществлять буксировку не только отделения лыжников, но и сцепки из нескольких саней-волокуш с полезным грузом.

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