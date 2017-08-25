Военным хотят добавить 5 лет к установленному сроку выслуги

Военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств могут увеличить срок выслуги лет. Соответствующий законопроект рассмотрит Госдума уже в сентябре. Для получения военной пенсии планируют увеличить нижний предел выслуги с 20 до 25 лет.

В настоящее время офицер с 20-летним стажем получает пенсию в размере 50% от своего оклада и по 3% от каждого года службы свыше 20 лет. Как предполагают в ведомствах, законопроект может вступить в силу с января 2018 года. Отмечается также, что он не затронет тех военнослужащих, чей контракт на 20 лет выслуги истекает, а остальным придётся служить на 5 лет дольше.