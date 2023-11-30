Военный гарнизон Высокий: «хотелось бы побыть маленькой и пожить на этой территории добра и красоты»

Год назад в военном гарнизоне Высокий открыли тренажёрный зал «СОПКИ.СПОРТ». Такое спортивное пространство на территории Оленегорска – первое. Запустили его на базе средней общеобразовательной школа №13. Во время объезда глава Оленегорска посмотрел, как работает спортивный зал.

Средняя общеобразовательная школа №13 в Высоком в прошлом году приняла участие в конкурсе, организованном Министерством спорта Мурманской области, и получила субсидию на развитие пространства «СОПКИ.СПОРТ». Тренажёрный зал работает уже год и глава Оленегорска во время рабочего объезда решил проверить и эту площадку.

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией: «Каждый раз прихожу и каждый раз появляются только позитивные эмоции. Вижу, как работает вся команда школы вместе с Полиной Николаевной, руководителем. Это первые «СОПКИ.СПОРТ» в населённом пункте Высокий и в Оленегорске с подведомственной территорией. Поэтому очень ценим, любим это пространство. И видим, как оно работает. Будем делать всё для поддержания и для дальнейшего развития».

Когда -то здесь был кабинет технологии для мальчиков. По словам директора, помещение давно находилось в запустении и не использовалось. Само здание 1968 года постройки и за всё это время в нём не было капитального ремонта.

Полина Вымятнина, директор 13-й школы посёлка Высокий: «В этом помещении было сделано абсолютно всё: начиная от пола, нового освещения; здесь проведена вентиляция, здесь проведено спортивное оборудование; приобретена мебель для раздевалки; жалюзи. Абсолютно всё здесь изменено».

Красивые, новые и качественные тренажёры мотивируют на тренировки. Со всеми желающими в зале занимается инструктор Татьяна. Она готова ответить на вопросы и подсказать, как пользоваться тем или иным инвентарем и оборудованием.

Татьяна Беспалова, тренер спортивного пространства «СОПКИ.СПОРТ», инструктор по спорту: «Тренажёров разных много. Есть многофункциональная скамья, на которой можно выполнять упражнения с гантелями и пресс накачивать, например. Есть большой тренажёр-кроссовер, на котором можно выполнять все упражнения на все группы мышц. Есть две беговые дорожки, эллиптический тренажёр, велотренажёр. Есть тренажёр «баттерфляй», жим, а также и многофункциональный жим».

Несмотря на то, что спортивное пространство находится в школе, «СОПКИ. СПОРТ» доступны и для других категорий населения посёлка.

Полина Вымятнина, директор 13-й школы посёлка Высокий: «Тренажерный зал – это прорыв. Прорыв, прежде всего, в том, что здесь - в «СОПКАХ СПОРТ» могут заниматься не только дети, могут заниматься педагоги, в чём я, естественно, очень заинтересована. И родители. Потому что прививать здоровый образ жизни детям только на уроке физкультуры – это явно недостаточно. Должна этим заниматься вся спортивная семья».

Такие вот амбициозные задачи ставит перед собой руководство школы. И они оправдывают себя. Ведь в среднем, в месяц, «СОПКИ.СПОРТ» посещают 700 человек. С сентября этого года услуги, которые оказывает площадка для людей старше 35 лет, стали платными, но цена остаётся совсем символичной – в размере 200 рублей.

Светлана Щучина, посетитель «СОПОК.СПОРТ»: «Это важно, что у нас в гарнизоне что-то открывается, потому что ребятам – и школьникам, и выпускникам, и взрослым – есть где заниматься. Не слоняться по улицам, а заниматься спортом. Это здорово. Вредных привычек будет у детей меньше».

Лариса Щур, посетитель «СОПОК. СПОРТ»: «Очень люблю свой гарнизон, люблю лес, люблю озеро, люблю людей. И что меня очень радует так это то, что по сравнению с нашим детством, в этом детстве больше яркости, больше заботы. От президента, от нашего губернатора, от нашего мэра. До такой степени всё комфортно, весело, ярко, позитивно у детей. Это пространство «СОПКИ», новая модельная библиотека «Высокого полёта». Мне хотелось бы побыть маленькой и пожить на этой территории добра, красоты и детства».

По словам Ивана Лебедева, в планах муниципалитета стоит открыть таких пространств и в самом Оленегорске, на других его подведомственных территориях. Спорта много не бывает.