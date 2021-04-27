Военный путь деда привёл внуков в Полярный

Собирая историю семьи по крупицам, в Полярный приехали внуки военного пожарного, погибшего во время боёв в Великой Отечественной войне. Только сейчас, благодаря доступу к архивам, у потомков ветерана появилась возможность узнать о жизни и службе своего героя больше.

Жизнь Ивана Ефимовича Иванова складывалась по счастливой прямой. Он родился в небогатой крестьянской семье, но повзрослев и покинув отчий дом, стал продвигаться по карьерной лестнице от простого рабочего на лесозаводе до начальника Городской пожарной команды. За это время Иван Ефимович женился и обзавелся тремя детьми… А потом нагрянула война. Навыки пожарного специалиста были на фронте весьма кстати.

Олег Иванов, г. Петрозаводск: «Кто-то матрос, кто-то подводник, кто-то морской пехотинец, но вспомогательных служб было очень много, а тут – готовый специалист, его не нужно обучать. Он – пожарный».

В 1942году Иван попадает на службу в Полярный, где его определяют в 1-ю пожарную команду тыла Северного флота. Сюда, в город воинской славы, спустя почти 8 десятков лет и приехали внуки военного пожарного, с целью восстановить боевой путь героического предка и своими глазами посмотреть на места, где служил их дед.

Олег Иванов, г. Петрозаводск: «Мы по крупицам собираем всю информацию, которую нам удаётся найти. Так она складывается в жизненные моменты, в историю».

В память о службе в Полярном в семье бережно хранится часть ленточки с бескозырки деда с надписью: «Береговая оборона СФ». Многие факты становятся известны только сейчас, когда гриф секретности с документов снимается и появляется свободный доступ к электронным ресурсам, поясняют внуки карельского пожарного.

Алексей Королёв, г. Волховстрой: «О том, что в Полярном его служба началась, узнали недавно. Год назад, может быть».

В 1943-ем после переформирований и доукомплектований военный пожарный был направлен в 473 стрелковый полк дивизии на должность стрелка. Боевой путь дивизии начался в Смоленском направлении, затем сражались на Псковщине и в Белоруссии, освобождали Латвию и Литву, громили фашистов в Восточной Пруссии и встретили Победу северо-восточнее Кёнигсберга. Есть в семье Ивановых продолжатели пожарной династии: ещё один внук, пошёл по стопам героя войны.

Алексей Королёв, г. Волховстрой: «Нас трое, второй двоюродный брат работает в пожарной части Сясьстроя».

Архив Министерства обороны имеет в своих фондах два документа, в которых указаны разные даты и места гибели бойца Иванова Ивана Ефимовича. Но после переноса останков воинских захоронений, покой герой семьи Ивановых обрёл в братской могиле в селе Алексино, на которой установлен Монумент павшим защитникам Отечества.