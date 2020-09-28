Военный суд вынес обвинительный приговор жительнице Мурманской области

В июле этого года в отношении неё было возбуждено уголовное дело за распространение информации о терроризме. Ей назначено наказание в виде штрафа в 300 тысяч с рассрочкой выплаты.

Юлия Маркова, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области: «Реализуя свой преступный умысел, она разместила в сети «Интернет» публичное обращение, содержащее психологические и лингвистические признаки оправдания террористической деятельности и идеологии насилия. Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном».