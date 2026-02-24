Военврач с позывным «Скальпель» вернулся из зоны специальной военной операции

Сменив камуфляж на форму подводника, медик приступил к обязанностям начальника на борту атомного подводного ракетного крейсера Северного флота.

Офицер провёл на передовой более восьми месяцев. Там он приобрёл ценный опыт, который пригодится и на подводной лодке.

Сейчас военврач вернулся к своим обязанностям. Ведёт приём членов экипажа, проверяет санитарное состояние корабля и пополняет медицинские запасы.

За работу в зоне специальной военной операции начальник медицинской службы подводной лодки с позывным «Скальпель» получил государственную награду «Медаль Луки Крымского».

Позывной «Скальпель», начальник медицинской службы АПЛ: «Любой опыт полезен. Хирургические операции и вмешательства там больше минно-взрывных и осколочных ранений. Однако, корабельный врач должен быть всегда готов - 24 на 7 оказать помощь, потому что бывают разные ситуации на подводной лодке. Поэтому опыт бесценен».