Военврач с позывным «Скальпель» вернулся из зоны специальной военной операции
Офицер провёл на передовой более восьми месяцев. Там он приобрёл ценный опыт, который пригодится и на подводной лодке.
Сейчас военврач вернулся к своим обязанностям. Ведёт приём членов экипажа, проверяет санитарное состояние корабля и пополняет медицинские запасы.
За работу в зоне специальной военной операции начальник медицинской службы подводной лодки с позывным «Скальпель» получил государственную награду «Медаль Луки Крымского».
Позывной «Скальпель», начальник медицинской службы АПЛ: «Любой опыт полезен. Хирургические операции и вмешательства там больше минно-взрывных и осколочных ранений. Однако, корабельный врач должен быть всегда готов - 24 на 7 оказать помощь, потому что бывают разные ситуации на подводной лодке. Поэтому опыт бесценен».