Воин, миротворец, молитвенник – образ святого Александрова Невского раскрывает выставка из фонда музея-памятника «Исаакиевский собор»

Открытие экспозиции состоялось в музее города Полярного, экскурсию для первых посетителей провели гости из Санкт-Петербурга.

Прогуляться по главным достопримечательностям Санкт-Петербурга теперь можно в колыбели Северного флота: национальное достояние культурной столицы в фотографиях доступно в выставке из фонда Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».

Сегодня в состав музея входит два храма - святыни с богатой историей. Их элементы – иконы, мозаика, витражи, купола, стеклянные конструкции – делают Исаакиевский собор и храм Спаса на Крови особенными, не сравнимыми ни с одним другим собором мира. Рассмотреть все детали человеческому глазу просто невозможно – многие находятся на большой высоте, спрятаны в алтарях и образах, оттого даже фотографии их кажутся нереалистичными.

Марина Хайретдинова, заместитель директора по экспозиционно-выставочной деятельности Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», г. Санкт-Петербург: «Сампсониевский Собор – уникален. Брюлловский плафон – купол Исаакия – это уникально, мозаичному убранству Спаса на Крови равного нет – это уникально».

К восьмисотлетию со дня рождения великого князя и святого Александра Невского сотрудники музея-памятника разработали проект, который позволил запечатлеть невероятный результат кропотливой работы реставраторов: на фотографиях образы князя, иконы, рассказывающие о бытие и подвигах Невского. Около двух лет понадобилось специалистам мастерской Владимира Игнатьева, чтобы завершить реставрацию Спаса на Крови, финишировали буквально пару недель назад.

Владимир Игнатьев, художник-монументалист, реставратор, г. Санкт-Петербург: «Работаем даже лёжа, например, девочки делали кальки, работали лёжа. Есть момент, когда леса устанавливают, можно достать какие-то элементы только лёжа. Работаем лёжа, сидя, в три погибели сгибаемся, на полусогнутых, на корточках – так тоже приходится работать. И соответственно, климатические условия: ветра, солнце, дожди».

Это не только ремесло, но и творчество, отмечает реставратор. Самой сложной работой в своём портфолио считает восстановление полностью утраченной мозаики в Морском Никольском соборе в Кронштадте.

Выставка об Александре Невском «Воин. Молитвенник. Миротворец» в Полярном будет работать до 22 декабря. 

 

