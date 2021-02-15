Воины-афганцы поделились воспоминаниями о войне с кадетами профильного класса МЧС

Встреча, приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов, прошла в Галерее безопасности Мурманской области. Ветераны рассказали ребятам о службе, поведали о навыках выживания в различных климатических условиях, а также о разнице культур.

В завершение встречи участники почтили минутой молчания бойцов, не вернувшихся с войны.