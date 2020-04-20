Воины-североморцы встречали Пасху с куличами

Более 5000 пасхальных куличей получили воины-североморцы в честь главного православного праздника.

Сладкое угощение оказалось на столах военнослужащих на кораблях и в береговых частях Северного флота. На подводных лодках и судах обеспечения, выполняющих задачи в море, пасхальные куличи для личного состава выпекали судовые коки.

Во время праздника не забывают про строгие санитарные правила, необходимые в период пандемии - военнослужащие держат необходимую дистанцию друг от друга даже в столовых, питаются посменно, чтобы избежать большого скопления людей.