Вокруг случая зверства в Кандалакше разыгрывается истерия

Глава Кандалакшского района Михаил Павлов встретился с начальником следственного комитета Мурманской области Андреем Ефремовым. Главная тема – дело о нападении на подростка. ⠀

Андрей Ефремов заверил, что происшествие на особом контроле следственного комитета, агрессивный подросток арестован и оснований предполагать, что его выпустят, нет. До суда он будет содержаться под стражей. Пострадавший 11-летний мальчик идёт на поправку. Вот только семья парня устала от чрезмерного внимания со стороны некоторых средств массовой информации.

Против родителей подозреваемого, по словам главы, развернулась настоящая травля. По мнению Михаила Павлова, это тоже не допустимо. Особенно Павлова возмущают откровенно бестактные и агрессивные комментарии пользователей социальных сетей, которые ведут себя не лучше провинившегося подростка.

Как редакция «Арктик-ТВ» сообщала, в Кандалакше 15-летний молодой человек напал на мальчика. Старшеклассник избил ребёнка, удушил до потери сознания, раздел и закопал в снегу. Парня чудом удалось спасти, благодаря оперативным действиям медиков.