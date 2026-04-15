Волейбольный турнир посвятили 10-летию образования войск национальной гвардии России

Волейбольные баталии в честь десятилетия со дня образования войск национальной гвардии России развернулись на площадке одного из спортивных комплексов Мурманска. Межведомственный турнир собрал военнослужащих регионального управления Росгвардии, сотрудников областного УМВД, представителей судейского сообщества и команду одного из российских банков.

Несмотря на товарищеский статус встреч, игры с первых минут взяли напряжённый темп. Турнир также стал важным шагом к укреплению взаимодействия между силовыми и гражданскими структурами региона.

В итоге уверенную победу и кубок за первое место завоевала сборная Управления МВД России по Мурманской области.

Хозяева турнира - команда Росгвардии - заняла почётную вторую строчку, показав слаженную и техничную игру. Бронзовые медали достались судейскому сообществу.

Победителям и призёрам вручили заслуженные кубки, медали и грамоты. Проведение подобных спортивных встреч организаторы обещают продолжить.