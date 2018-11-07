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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.11.18 19:30

«Волга» оказалась круче «Мурмана»

Во втором туре национального Первенства по хоккею с мячом хоккейный клуб «Мурман» уступил ульяновской «Волге».

После успешного старта в Кирове, где, напомним, заполярные хоккеисты взяли верх над «Родиной» со счётом 3:1, нашу сборную постигла неудача. В первом тайме хозяева ледовой арены распечатали ворота гостей. На мяч, забитый Борисом Шалухиным, жёлто-чёрные ответили голом Ильи Пономарёва. С ничьей соперники отправились на перерыв.

Во второй половине матча на поле господствовали волжане. Наставник нашей команды Сергей Чернецкий вынужден был взять под занавес игры тайм-аут. Но избежать поражения не удалось. Матч завершился со счётом 4:1 не в нашу пользу.

Сейчас мурманчане занимают шестое место в турнирной таблице. Теперь самая северная в мире профессиональная бэндийная команда отправилась в Нижний Новгород, где 9 ноября северяне встретятся с местным «Стартом». К этой игре наши спортсмены активно готовятся, по словам Сергея Чернецкого, главного тренера ХК «Мурман», даже поражение идёт им на пользу.

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