Волк повадился таскать собак с улиц Оленегорска

На одной из улиц Оленегорска волк загрыз и унёс собаку. Происшествие произошло ночью.

Уже второй день жителей на Парковой улице пугает непрошенный гость. В соцсетях горожане пишут, что у гаражей бегает волк или собака, очень похожая на него. Животное ночью схватило мопса и сбежало с добычей в лес. А ранее зверь съел пекинеса, пишут оленегорцы.

Им рекомендуют не гулять в этой местности с детьми.