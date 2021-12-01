Волк продолжает держать в страхе жителей Оленегорска

Хищник снова загрыз и унес в лес собаку.

По словам очевидцев в социальных сетях, дикий зверь накинулся на одну из такс местной жительницы. Волк без труда справился с домашним питомцем, после чего поспешил убежать в лес с добычей.

Запечатлеть животное смогли сразу несколько свидетелей произошедшего.

Позже хищника видели во дворах, он спокойно перебегал через детскую площадку.