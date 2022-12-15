Волкам понравился Ковдор! Серого хищника снова заметили на одной из улиц города

По словам жителей населённого пункта, волки в этом году к ним заглядывают часто, вероятно, в поисках пропитания.

В этом случае пользователи соцсетей, где и был опубликован ролик, определили молодую волчицу.

В лесах вокруг Ковдора бродят насколько стай хищников, самые смелые добираются до городских улиц. На север животные пришли из Карелии, где из-за пожара заметно поредел лес, предполагают местные жители.

На людей санитары леса нападают крайне редко, а вот собаку загрызть могут запросто.