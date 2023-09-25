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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.09.23 19:30

«Волки и овцы»: Мурманский областной драмтеатр открывает юбилейный сезон

Он стал 85-м.

Новый и юбилейный театральный сезон в областной драме открыли в торжественной обстановке. Со сцены звучали слова благодарности зрителям за преданность и актёрам за работу на протяжении долгих лет. После этого состоялась премьера спектакля по пьесе Островского «Волки и овцы».

Режиссёром нового спектакля выступил Николай Гадомский. Он приоткрыл завесу тайны и рассказал, что помимо этой поставки зрителей в юбилейном сезоне ждёт ещё пять премьер.

Николай Гадомский, режиссёр Мурманского областного драматического театра: «У нас буквально в конце октября, 27 числа, будет премьера спектакля «Пёс идёт домой» на малой сцене по пьесе нашего артиста Александра Покатнева. Конечно, будет новогодняя программа. Мы готовим спектакль не только для детей, но и сказку для взрослых. Вечерами наши зрители, взрослая их часть, могут прийти к нам в театр и посмотреть новогодний концерт».

Помимо спектаклей труппы нашего тетра мурманский зритель увидит на сцене драмы и постановки артистов из других городов нашей страны.

Тимур Давлетшин, первый заместитель министра культуры Мурманской области: «Площадка Мурманского областного драмтеатра в этом году уже встретила большие гастроли. По программе «Большие гастроли» к нам приехал Первый Российский академический театр из Ярославля. Также в этом году мы ждём в гости на гастроли театр из Смоленска».

А празднование юбилея областной драмы состоится 29 марта. Но поздравления и благодарности от зрителей, артисты начали получать уже сейчас.

Анна Игнатова, зритель: «Мы стараемся каждый год ходить в театр. И дети у нас приучены к театру с раннего возраста. Лет 20 точно ходим сюда. И до ремонта были и после… Здесь великолепно и шикарно».

Ольга Тумакова, зритель: «Мне очень нравится репертуар, актёры. Сейчас я пришла на пьесу Островского «Волки и овцы». Надеюсь, всё будет прекрасно, как обычно».

Следить за афишей областного драматического театра его артисты рекомендуют внимательно.

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