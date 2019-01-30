Волна анонимных сообщений об угрозах взрывов докатилась до Мурманска

Волна сообщений о десятках заминированных зданий сегодня прошлась по всей России, Мурманск не стал исключением.

Сегодня днём в областном центре были зафиксированы многочисленные анонимные сообщения о возможных угрозах терактов. Экстренные службы проверили более десятка адресов, но информация о реальной опасности не подтвердилась. Корреспонденты «Арктик-ТВ» пытались разобраться в ситуации.

На протяжении недели интернет пестрил заголовками о возможных терактах во многих субъектах Российской Федерации. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в административных зданиях и объектах социальной инфраструктуры, были зафиксированы во многих регионах и Мурманская область не стала исключением. В лентах информационных агентств, группах и сообществах в социальных сетях появлялись посты, рассказывающие о массовых эвакуациях из административных зданий, школ и больниц. Экстренные службы реагировали на сообщения с угрозами не только в областном центре, но и других городах региона, например, в Кандалакше.

После анонимных сообщений в Мурманске были эвакуированы сотни человек из более чем десятка городских зданий. В столице Заполярья на всех объектах работали полицейские, кинологи и группы разминирования. Для того чтобы охватить указанные точки, экстренные службы задействовали весь личный состав. Многие сотрудники остались на дежурствах после ночных смен, но безопасность граждан в приоритете.

Ситуацию уже прокомментировали в управлении ФСБ России по Мурманской области: «В рамках реагирования правоохранительными структурами региона осуществлены эвакуационные мероприятия на объектах, получивших обозначенные звонки об угрозах. Ведётся проверка. Реальность совершения взрывов на объектах региона не подтверждается».

В списке потенциально заминированных зданий - региональное правительство, областная больница, рыбный порт. Что же касается самого процесса эвакуации северян, то, по словам специалистов, она прошла спокойно и без каких-либо нареканий.

- В десять часов прибыли представители силовых структур: полиция и МЧС. Они сообщили нам о том, что, возможно, заминировано здание управления на улице Траловая, 12. Мы в срочном порядке осуществили мероприятия по эвакуации, - рассказал журналистам «Арктик-ТВ» Эрик Феткулин, директор по безопасности ММРП.

После того, как все люди покинули здания, к работе приступили представители экстренных служб. Сотрудникам предприятий и организаций оставалось ждать дальнейших указаний, наблюдая за оперативными действиями на безопасном расстоянии.

Напомним, что волна телефонного терроризма началась в России в сентябре прошлого года. Неизвестные сообщали о минировании торговых центров, культурных объектов и государственных учреждений. За год было эвакуировано более 3 млн человек.

Ситуацию также прокомментировал и пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Он сообщил о том, что спецслужбы уже выясняют обстоятельства ситуаций и выразил надежду, что участники этих провокационных сообщений будут найдены и привлечены к уголовной ответственности.