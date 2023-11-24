Волна фейковых сообщений об угрозах терактов в школах прокатилась по многим городам России и достигла Мурманска

Стоит ли верить этим вбросам? Какую работу проводят правоохранительные органы? Как не поддаться панике? Эту тему обсудили во время «прямой линии» губернатора с жителями региона.

Внимание на ситуацию с фейковыми сообщениями первым отреагировал глава региона. Андрей Чибис призвал быть бдительными и не поддаваться на провокации.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Не реагируйте на эти фейки».

Специалисты Центра управлении регионом тоже не остались в стороне. Для пользователей социальных сетей организовали прямую трансляцию, во время которой подробно рассказали о ситуации в области.

Как сообщил Александр Шилов, врио начальника Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Мурманской области, все образовательные учреждения региона работают в штатном режиме. Ни одно из них не перешло на дистанционный формат обучения. Такие ограничения вводят только в случае превышения порога заболеваемости в классах или группах.

Диана Кузнецова, министр образования Мурманской области: «В настоящее время никаких дополнительных мер не требуется».

Эксперты в области информационной политики отмечают, что в 2023 году произошло значительное увеличение числа региональных фейковых инфоповодов. Их количество выросло на 78% по сравнению с прошлым годом. Значительная их часть связана с темой СВО, особенно часто она поднимается в соцмедиа приграничных территорий. Тем не менее фейки, выявляются и опровергаются.