«Волна» и «Плазма» - прививают по выходным в торговых центрах Мурманска

50 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Два человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+ 20), Апатитах (+ 12), Кольском районе (+ 4).

В выходные в Мурманске будет работать два выездных пункта вакцинации от COVID-19. 5 и 6 июня с 14.00 до 19 часов северяне смогут сделать прививку от коронавируса в торговых центрах Мурманска.

В «Волне» на улице Ленинградской и в «Плазме» на Рогозерской. Такие пункты в торговых центрах будут работать регулярно по выходным.

Для вакцинации населения бригады получают два виды вакцины: «ГамКовидВак» («Спутник-V») и «КовиВак».

Если на момент посещения пациентом прививочного пункта медики имеют в наличии два вида вакцины, то её предлагают для выбора. Где и когда сделать вторую прививку и как получить медицинский документ о полном курсе вакцинации, сообщат специалисты мобильного пункта.