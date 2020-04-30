Волонтёром дня стал глава администрации Мурманска Евгений Никора

В плотном рабочем графике сити-менеджера единственное окно – это обеденный перерыв, который он решил посвятить помощи горожанам.

В Едином волонтёрском центре главе администрации Мурманска выдали перчатки, маску, дезинфицирующий гель для рук. Евгению Никоре предстоит посетить два адреса.

Первый – малоимущая семья, мама-вдова, воспитывающая двух детей, вдобавок ещё и потеряла работу из-за пандемии. Просьба - незатейливый, на первый взгляд, но такой нужный сейчас набор продуктов.