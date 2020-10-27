Волонтёров Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» наградили грамотами и памятными медалями Президента РФ

Добровольцы более полугода оказывали поддержку пожилым и маломобильным мурманчанам в непростое время пандемии.

Из-за пандемии в жизни каждого человека произошли кардинальные изменения. Для многих людей волонтёры стали единственными помощниками в доставке еды, воды, лекарств и прочих необходимых вещей. Такая поддержка оказалась особенно важна для пожилых и маломобильных групп граждан.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Если бы эти пожилые люди пришли в магазины, пришли в сферу обслуживания, безусловно, мы бы многих из них просто потеряли. Просто их не было бы сейчас в живых».

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Понятно, что им нужна помощь, нужна помощь, чтобы сходить в аптеку, купить лекарства, нужна помощь, чтобы принести продукты. Очень приятно, что сразу же нашлись люди, много нашлось людей, которые помогали после работы, до работы, после учебы».

Волонтеры акции «Мы вместе» начали свою работу в марте 2020 года и до сих пор трудятся, отвечая на все заявки нуждающихся в их помощи мурманчан. Бескорыстный труд активистов отметили грамотами и памятными медалями Президента России. Но главная награда – улыбки благодарных северян.

Пандемия снова набирает обороты, опасность заразиться коронавирусом у людей в возрасте старше 65 лет растёт, поэтому волонтёрское движение продолжает свою работу.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области: «Сегодняшняя ситуация обязывает нас продолжить эту акцию и неделю назад была объявлена снова самоизоляция поколения 65+, поэтому заявки в волонтёрских центрах исполняются по сегодняшний день. По сути, она и не прерывалась».

За время пандемии стало ясно, насколько важно быть сплоченными и сколько можно сделать — помочь, спасти, выручить, если объединиться всем вместе. Своими добрыми делами волонтёры показали, что даже в такое непростое время всегда найдётся место для подвига.