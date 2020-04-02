Волонтёрский штаб помощи населению открылся в ЗАТО Александровск

По меркам мегаполисов работы для добровольцев в большом ЗАТО не так и много, но и здесь граждане старше 65 лет обращаются за поддержкой каждый день.

Центр социального обслуживания населения в ЗАТО и до начала пандемии оказывал пожилым людям адресную помощь. А с 27 марта в Александровске начал работу волонтёрский штаб, который принимает звонки от всех пенсионеров старше 65-ти, которые вынуждены оставаться дома на самоизоляции.

Ольга Компаниец, заместитель начальника управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск: «Очень много по медикаментам обращений: сталкиваются с тем, что нет, например, каких-то медикаментом в том или ином населённом пункте, где они живут. Мы обзваниваем все аптеки и предоставляем необходимую информацию».

Как и все волонтёрские корпуса, алекандровский тоже работает по трём направлениям: это покупка продуктов и медикаментов, а также помощь в выносе мусора. Все волонтёры прошли дистанционные курсы и имеют специальные сертификаты.

К сожалению, не у всех пожилых людей есть свободный доступ в Сеть. Центр комплексного облуживания нашёл один из способов распространения информации. Специалисты предлагают неравнодушным гражданам, у кого, конечно есть технические возможности, распечатать памятки и развесить их у себя в подъезде.

Звонки на «горячую линию» по телефону 8800-200-34-11 принимаются ежедневно с 8.30 до 18 часов. А Центр социальной помощи «Добрый день» в Снежногорске работает круглосуточно. Телефон 8921-281-44-76.