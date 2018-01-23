Волонтерское движение становятся всё популярнее

И связано это не только с тем, что 2018 год объявлен Годом добровольчества, но и с благоприятными условиями для этого вида деятельности. Городской центр развития волонтерства ежемесячно пополняется 20 новичками. За последний год молодые люди провели порядка четырех сотен акций, в которых приняли участие тысячи мурманчан. Корреспонденты «Арктик-ТВ» побывали в месте, где придумываются городские акции. Штаб квартира волонтеров с недавних пор разместилась на улице Ломоносова.

Работники «невидимого фронта», люди стоящие за кулисами любого городского праздника, это волонтеры. Они помогают организовать мероприятия и придумывают благотворительные акции. Сейчас молодые и неравнодушные разрабатывают программу для предстоящего праздника «Снежная лавина».

- Мы все объединяемся, каждый рассказывает о своих идеях, думаем, что людям будет интересно и организовываем все мероприятия вместе, - сказал Александр Хоменко, специалист по работе с молодёжью.

Центр развития волонтерского движения переехал в более просторное здание менее года назад. Теперь добрые дела зарождаются в располагающей для творчества и добрых дел обстановке. На базе центра работает местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Кстати, присоединиться к школьникам и студентам может любой желающий. Сейчас открыт сбор кормов и медикаментов для бездомных животных в рамках акции «Добрые сердца». Принести их можно сюда же - на улицу Ломоносова, 17 /1.

- Мы провели более 400 мероприятий, в которых приняли участие более 4 тысяч человек, - делится своими успехами Елизавета Кирьянова, руководитель Центра развития волонтерского движения. - В среднем в месяц центр привлекает около 20 новых добровольцев.

Быть волонтером - работа, но чтобы стать ценным сотрудником, нужно многому научиться. В центре активистов обучают находить общий язык с людьми. Возможно, это пригодится им в будущей профессиональной деятельности.

- Самое главное, что вся эта деятельность ведётся добровольно, её отдаётся много времени, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Одной из основных наших задач является развитие молодёжных центров. Сегодня такие объединения организованы в каждом округе областного центра.

Как известно, 2018 год объявлен президентом Годом добровольчества. В связи с этим волонтеры готовят ещё больше интересных акций и проектов, направленных на благо жителей города.