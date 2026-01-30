Волонтёры активно помогали землякам во время аварии на ЛЭП

Недавняя авария на ЛЭП «Россетей» повлекла за собой блэкаут, последствия которого повлияли на повседневную жизнь многих северян в Мурманске и Североморске.

Это значительно сказалось на условиях жизни, а некоторые жители даже не имели возможности выйти за пределы квартиры, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Жизненные потребности нуждающихся получилось восполнить благодаря содействию волонтёров.

К помощи пострадавшим подключились более сотни добровольцев. Поддержку мурманчанам оказывали члены правительства региона, общественные организации, студенты и многие другие неравнодушные жители нашего региона. Все усилия и активистов Народного фронта были направлены на восполнение жизненных потребностей, а также создание комфортных условий для людей, попавших в сложившуюся ситуацию.

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома Общероссийского Народного фронта Мурманской области: «Работали они на износ, их помощь была остро необходима на тот момент».

Депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарев тоже откликнулся на призыв о помощи. Он отметил, что работа на пунктах поддержки велась непрерывно, но, несмотря на большую физическую нагрузку, рвение оказывать помощь не ослабевало.

С\Х Роман Пономарев, член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области: «На самом деле, к концу дня, около двенадцати часов ночи уже тяжело было. Но мы победили».

Волонтёры проделали огромный объём работы. На протяжении нескольких дней и ночей они усердно помогали землякам, оказавшимся в трудной ситуации. Благодаря их помощи жители города смогли преодолеть трудные условия и дождаться разрешения проблемы.