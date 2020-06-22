Волонтёры движения «Словом и делом» продолжают делать добрые дела

Волонтёры из организации «Словом и делом», местные жители и представители власти в п.Сафоново обновили одну из детских площадок. Её подкрасили и очистили от мусора. Теперь отдыхать на ней стало немного комфортнее.

С самого утра на одной из детских площадок в посёлке Сафоново высадился десант из Североморска. Грабли, лопаты, кисточки, краски и мешки для мусора - место отдыха детей и взрослых ждёт большая уборка.

Карапет Карапетян, депутат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск: «Мы совместно организовали это доброе дело. Проведём покраску, чистку, уборку детской площадки в посёлке Сафоново. Для этого каждый взял на себя определённую ответственность. Чтобы обновить, освежить детскую площадку, чтобы дети могли спокойно здесь играть».

Об этом волонтёров движения «Словом и делом» попросили жители Сафоново. Эта детская площадка в посёлке - одна из самых старых. Здесь всегда много детей, рядом на лавочках отдыхают родители. Несколько лет назад здесь установили игровой комплекс, однако, краска местами уже потускнела и слезла. Да и мусор, который оставляют не совсем порядочные посетители площадки, вокруг накопился.

Сергей Чечеров, депутат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от посёлка Сафоново: «Благодаря моему товарищу, депутату Совета депутатов Карапетяну Карапету Ванушевичу, было принято решение провести здесь субботник, привлечь жителей нашего посёлка к этому доброму делу. Все почувствовали себя причастными, потому что площадка для детей, в первую очередь, дети играют, гуляют здесь».

Волонтёр Анна Лозницкая до 16 лет сама жила в Сафоново. На этой площадке играла ещё ребёнком. Сейчас с радостью решила помочь родному посёлку. Говорит, что это возвращение в прошлое. Несмотря на то, что за минувшие годы здесь всё поменялось, девушка всё равно испытывает лёгкую ностальгию.

Анна Лозницкая, волонтёр организации «Словом и делом»: «Находясь сейчас здесь, я вижу, что эта детская площадка на самом деле проблема. Конструкция ржавчиной покрывается, лавочки приходят в негодность. С этим нужно как-то бороться, решать эту проблему. Мы здесь и собрались, чтобы как-то это решить».

Решается такой вопрос просто: шпатель, металлическая щётка, кисточки и краска. И вот старые конструкции вновь становятся яркими и красивыми.

Ирина Щербакова, жительница посёлка Сафоново: «Площадка очень важна. Не только для малышей, но и для детей постарше. Она никогда не пустует. Но проблема есть, что дети мусорят, родители не следят. Вот мы боремся, чтобы у нас тут был порядок».

А чтобы дети во время проведения работ не скучали, волонтёры организовали сладкий стол. И это - не все сюрпризы сегодня. Двум многодетным семьям посёлка волонтёры вручили сертификаты на бесплатное посещение детского развлекательного центра «Львёнок» в Североморске.

Дмитрий Новиков, волонтёр организации «Словом и делом»: «У меня сертификат семье Ефремовых. Это многодетная семья, постоянно проживающая на территории посёлка. От волонтёрского движения «Словом и делом» и лично от Карапетяна Карапета Вануши. Это идейный вдохновитель нашего волонтёрского движения. После пандемии, после разрешительных всех действий, сертификат будет вручён семье Ефремовых».

Ещё одно доброе дело. Пока основные силы волонтёров вместе с инициативной группой жителей наводили порядок на детской площадке, часть добровольцев установили скамейку возле одного из жилых домов посёлка. Такой труд для них привычен.

Денис Карапетян, волонтёр организации «Словом и делом»: «Если не здесь, то на работе, в офисе, занимаемся посадкой цветов».

И это не первая акция волонтёров. Раньше добровольцы раздавали на улицах Североморска медицинские маски. Регулярно они привозят хлеб нуждающимся жителям флотской столицы.

Карапет Карапетян, депутат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск: «Ежедневно они выходят на заявки по адресам в Североморске и Североморском районе. Такие люди заслуживают уважения. Это Дмитрий Новиков, это Герасимов Сергей, это мои дети - Денис и Шаваш Карапетяны, Анна. Это у нас ребята, которые, несмотря на трудности, нехватку времени, трудятся по всем трудным заявкам».

Волонтёры движения «Словом и делом» под руководством Карапета Карапетяна планируют и дальше делать добрые дела. Обращений от жителей у них много, а значит, и работать ещё есть над чем.