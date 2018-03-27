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День за днём с «Арктик-ТВ»27.03.18 19:30

Волонтёры из «Радуги» откликнутся на просьбу о помощи

Пострадавшим при взрыве газа на улице Свердлова мурманчанам продолжают оказывать помощь. Правда, пока за поддержкой обратилось всего 8 семей, в то время как количество волонтёров выросло до ста.

Прошла ровно неделя с тех пор как жители одного подъезда  мурманской «хрущёвки» лишились крыши над головой из-за взрыва бытового газа в квартире одного из жильцов. Личные вещи, одежда, бытовая техника, воспоминания – в один миг двадцать семей лишились всего.

- У меня там фотографии остались, альбомы. У меня 7 лет назад от рака умерла дочь 36 лет, - рассказывает Людмила Гошева, пострадавшая от взрыва. -  У меня там детские фотографии все остались, её портреты остались…

Людмиле Гошевой 64 года, до последних событий  она проживала она в квартире № 18 разрушенного взрывом подъездом, как раз по соседству с подозреваемым в ЧП. В момент происшествия женщина вышла в магазин, а на обратном пути решила зайти в гости к друзьям. Именно это, уверена пострадавшая, и спасло ей жизнь. Теперь приходится жить у знакомых, из ценных вещей удалось спасти совсем немного.

Узнав о страшной трагедии, волонтёры благотворительной организации «Радуга» в тот же вечер открыли сбор самых необходимых вещей для пострадавших. На объявление в социальных сетях всего за несколько дней откликнулось сто человек.

- Ровно вот сто человек, я сегодня посчитала, принесли  благотворительную помощь в нашу  организацию, - сообщила Маргарита Абдурахманова, руководитель МРОБОМСИ «Радуга». - Я думаю, что это нормально. Мы не ожидали такого наплыва. Я считаю, что мурманчане всегда отличаются  добротой и милосердием.

Мурманчане принесли самое необходимое: одежду, тёплую обувь, продукты питания, предметы гигиены. Кто-то пожертвовал денежные средства, на которые приобрели продуктовые наборы, новые комплекты постельного белья и электрические чайники.

Помимо необходимой материальной помощи специалисты организации готовы оказать психологическую поддержку всем, кто пострадал во время взрыва. Психолог-волонтёр Олег Конышев признаётся, что пока на этот шаг решились всего две семьи.

- Наша задача будет заключаться в сопровождении пострадавших, чтобы они вернулись к обычному ритму жизни, чтобы они вернулись к какому-то позитиву в своей жизни, - рассказывает Олег Конышев, волонтёр-психолог.

Волонтёры организации приглашают всех пострадавших при взрыве получить продуктовые наборы и подобрать одежду на первое время. А при желании можно побеседовать с психологами. Несмотря на то, что сбор одежды временно приостановлен, в организации ждут тех, кто готов помочь людям психологически. Центр находится на улице Халатина, 19 и каждый день работает - с 11 до 19.00.

 

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