Волонтёры Мурманской области помогают продлить жизнь маяку в Териберке

Сооружение обретёт новую жизнь благодаря проекту Единого волонтёрского центра «От родника до океана. Маяки».

Второй сезон проекта стартовал в начале июля. Участники акции приезжали на локацию небольшими группами по сменам. На объекте также работали профессиональные строители.

За это время были зачищены и укреплены стены, проведена уборка территории, идут работы по обновлению фасада. К преображению маяка приложили также руку корпоративные волонтёры, представители комитета по туризму, а также молодёжной политики Мурманской области, Гидрографической службы Северного флота и мурманские журналисты. Всего более ста человек.

Мария Чернышева, волонтёр, руководитель комитета молодёжной политики Мурманской области: «Добровольчество, волонтёрские акции, такие акции, как «Маяки» - реставрация маяков, привлекают своей значимостью. Сегодня делая дела, которые остаются после тебя надолго, ты как строитель, ты просто строишь вокруг себя и оставляешь что-то значимое и строишь доброе дело».