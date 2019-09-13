Волонтёры Мурманской области сберегали культурное наследие Печоры

С головой окунутся в историю святых мест смогли более тысячи волонтёров со всей России. В числе тех, кто своими руками помог охранить культурное наследие городского поселения Печора, есть и жители Мурманска, Заозерска и ЗАТО Александровск.

Уже седьмая смена «Волонтеров культуры» высадилась на территории Паломнического центра в Псковской области. Трудно назвать деятельность добровольцев, в числе которых и жители большого ЗАТО, работой, ведь пребывание в одном из самых крупных в России монастырей Свято – Успенском Псково – Печорском – это погружение в многовековую культуру, возможность душой прикоснуться к святому.

С 15 июля вместе с настоятелем монастыря и послушниками почти полторы тысячи человек заботились об объектах городского поселения Печоры. Благоустройство коснулось и самого памятника древнерусского зодчества – мужского монастыря, и центральных улиц и площадей города, и музея-заповедника «Изборск».

«Это седьмая практическая сессия «Волонтёры наследия», она удалась на сто процентов, - говорит Александр Шепелев, заместитель руководителя проекта. - И по трудовым показателям, и по градусу веселья, и по уровню сплочённости».

Дни, проведенные на Псковской земле, запомнятся участникам не только трудовыми буднями, но и насыщенной культурной программой. По словам волонтёров, за беседами с духовными людьми, во время мастер-классов, занятий спортом и подготовкой номеров к отчётному концерту дни пролетели незаметно.