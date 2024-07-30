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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.07.24 19:30

Волонтёры облагородили родник Архейский

Родник Архейский - один из любимых у жителей региона. Он находится на популярном маршруте - дороге в аэропорт. Ежедневно здесь набирают воду десятки людей. В последнее время он был на реконструкции, но теперь обрёл новый и современный облик, все благодаря проекту «От родника до океана» Единого волонтёрского центра Мурманской области.

Тысячи северян имеют традицию набирать воду из родника. И, казалось бы, природа всё сделала сама, но даже такой ритуал можно совершать в комфортных условиях, когда труд облагораживает всё вокруг.

Родник Архейский - один из любимых у жителей региона. Он находится на популярном маршруте - дороге в аэропорт. Ежедневно здесь набирают воду десятки людей.  В последнее время он был на реконструкции, но теперь обрёл новый и современный облик, все благодаря проекту «От родника до океана» Единого волонтёрского центра Мурманской области. 

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Мы обратили внимание на то, что родники находятся в спорной ответственности. Очень много людей просили облагородить и почистить территорию вокруг родников.  С этим предложением мы вышли к корпоративным волонтёрским группам, где одна из корпораций берёт родник под опеку».

Вот уже третий год это место притяжения находится под шефством корпоративных волонтёров одной их ресурсоснабжающих компаний. За это время сотрудники укрепили фундамент, чтобы зимой не подтапливалось основание беседки, обновили и саму конструкцию. Теперь домик выполнен в скандинавском стиле, благоустроили территорию. На постоянной основе контролируется качество воды.

Татьяна Смирнова, сотрудница АО «АтомЭнергоСбыт»: «Корпоративная социальная ответственность у нас норма жизни. Не надо никого мотивировать, завлекать. Потому что к этому относятся у нас нормально. Существуют экологический проект, мы работаем с заповедником Лапландским, заповедником Пасвик. У нас есть проект по поддержке детей с особенностями».

Надежда Беляева, сотрудница АО «АтомЭнергоСбыт»: «Недавно занимаюсь волонтёрской деятельностью, но очень активно. Считаю, что волонтёрство - очень правильное направление, которое необходимо и взрослым, и детям. Помогать друг другу - это очень здорово».

В компании есть специальный отдел добровольчества, который на постоянной основе занимается благоустройством памятников или высадкой деревьев.

Дмитрий Базаров, заместитель генерального директора, директор филиала АО «АтомЭнергоСбыт» г. Мурманск: «Это же экология, это чистота, это здоровье людей – родник! В таких акция мы участвуем не просто, чтобы показать себя, а для того, чтобы внести вклад в чистоту Заполярья, в качество жизни людей. Поэтому этим занимаемся».

Родник Архейский находится на 8 километре дороги к аэропорту. В беседке расположены информационные таблички с QR-кодом, перейдя по которому можно ознакомиться с результатами исследований воды.

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