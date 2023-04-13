Волонтёры ОНФ отправили новый гуманитарный груз участникам СВО

На этот раз военнослужащие получат автомобиль, специально собранный для их службы.

Этот старенький «УАЗ» отремонтировали в Туломе. Работой занималась бригада из шести человек. Они закупали детали на свои деньги и полностью восстанавливали автомобиль. Починили коробку передач, двигатель, привели в порядок подвеску, заменили сиденья, на крыше установили вместительный багажник.

Денис Васильев, директор МУП «Управления ЖКХ» Кольского района: «Глобальные работы были произведены по кузовной части, большие работы по ходовой части. Амортизаторы, рессоры, резинки - всё поменяли».

Отремонтированный внедорожник Народному фронту передало Управление ЖКХ Кольского района. Он станет частью единого российского «Автопоезда».

Максим Сахневич, руководитель Мурманского регионального исполкома ОНФ: «Он присоединится к составу, который будет состоять из огромного количества таких платформ, на которых будут находиться автомобили со всех уголков нашей страны. Все эти автомобили будут направлены в воинские части. Данный автомобиль направят непосредственно нашим ребятам из Туломы, которые находятся в зоне СВО».

Сегодняшняя отправка автомобиля уже не первая. Ещё в прошлом году в зону проведения СВО из Мурманской области отправили 15 машин.

Владимир Евменьков, заместитель губернатора Мурманской области: «Понятно, что в связи с отдаленностью от места СВО есть определенные вопросы по доставке. Поэтому мы решаем их разными путями. Нам Северный флот помогает, часть машин отправляется военно-транспортной авиацией, а часть машин после приведения в порядок отправляется своим ходом».

В данном случае вагоны для перевозки бесплатно предоставила компания «РЖД». Брендированный внедорожник проводили в путь с грузового двора станции Мурманск.