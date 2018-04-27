Волонтеры Победы в гостях у ветерана

Ветерана Великой Отечественной войны Антонину Ивановну Баранцеву накануне Дня Победы пришли поздравить представители четырёх поколений.

Антонина Ивановна, член мурманской региональной организации «Дети блокадного Ленинграда», но своей активной гражданской позицией может дать фору молодым.

Невероятно добрые, лучезарные глаза, улыбка и тепло души. Антонина Ивановна Баранцева, ветеран войны, кавалер множества орденов и медалей, в том числе ордена Отечественной войны. Поздравить её с Днём Победы, пришли волонтеры и давний её друг Михаил Белошеев. Разговоры, конечно, о войне, о героизме и мужестве, о тех, кто отдал жизни на пути к Победе.

- Я думаю, что это какое-то везение, что я выжила, - вспоминает былое Антонина Баранцева, ветеран Великой Отечественной войны. - В моей жизни было много моментов, когда жизнь буквально висела на волоске. В той же эвакуации, без врачебной помощи, в глухой деревне, у чужих людей.

А позже жизнь забросит её на Север, сначала в Кировск, годами позже, в Мурманск. Жизнь Антонины Ивановны, как жизнь многих её ровесников, - энциклопедия мужества, веры и любви к Родине. Вся семья её героическая. Много лет искала Антонина Ивановна без вести пропавшего брата. И нашла его.

Воспоминания Антонины Ивановны - бесценное наследие. Будучи активным участником партийного проекта «Единой России» «Историческая память» она часто рассказывает молодым о том, как страшна война, как нужно ценить мир. Несмотря на возраст, Антонина Ивановна интересуется политикой, она в курсе всех мировых новостей, много читает.

Рассказывает Антонина Ивановна не только о войне. О том, как восстанавливали страну, как боролись с послевоенным голодом и разрухой. Как встречали Фиделя Кастро, как ходили на творческий вечер поэта Константина Симонова, где он, как давний друг, запросто, говорил со зрителями. И читал стихи… те, что многим помогли выжить.