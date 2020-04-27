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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.04.20 19:30

Волонтёры поддерживают пожилых северян

Сходить в магазин за продуктами или оплатить жилищно-коммунальные услуги в период самоизоляции пожилым людям невозможно и не у всех есть  родственники или хорошие соседи, которые были бы готовы помочь. Протянуть руку помощи в таком случае готовы волонтёры.

Режим самоизоляции на территории Мурманской области действует почти месяц. В течение этого времени волонтёры ни на один день не прекращали своей работы, они каждый день на передовой и готовы помогать одиноким пожилым людям столько сколько потребуется.

С работой команды добровольцев Мурманского штаба ознакомилась руководитель областного Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

С конца марта на городскую «горячую линию» поступили около 2,5 тысячи звонков, активисты отработали около 1,5 тысячи заявок.

Звонки  принимают специалисты единой диспетчерской  службы, после обработки заявки поступают активистам. Перед каждым выездом молодым людям измеряют температуру, проводят инструктаж по технике безопасности, выдают средства индивидуальной защиты. Всего в городском штабе числится  53 волонтера.

Обратиться на «горячую линию» в Мурманске можно ежедневно по телефонам: 8 (8152) 45-35-39, 45-36-14, 62-09-25.

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