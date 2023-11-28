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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.11.23 19:30

Волонтёры Полярного для участников СВО изготавливают наборы «сухой душ»

Пошив одежды, заготовки для первых блюд, плетение маскировочных сетей – лишь небольшой список ежедневно оказываемой помощи александровцами участникам спецоперации. Волонтёры стараются расширять свои собственные возможности, перенимая опыт добровольцев других регионов, делясь друг с другом полезными наработками и эффективными практиками.

Уже 4 месяца в Полярном делают «сухой душ» - гигиенический набор со специальным раствором.

Муж Марии без раздумий отправился в зону спецоперации. Помогать супругу девушка решилась тоже моментально: своими руками вместе с другими неравнодушными александровцами стала создавать изделия, крайне необходимые в полевых условиях. Так, удалось перенять опыт коллег из Крыма, которые разработали «сухой армейский душ». Со временем к волонтёрам подключились и дети – технология создания гигиенического набора довольно проста и безопасна.

Мария Жилкина, волонтёр, г. Полярный: «Я считаю, что это очень здорово. Этим мы с вами развиваем патриотическое воспитание у детишек. Они понимают, что Родина для них важна, делается полезное дело. Они будут любить Родину, благодаря нам с вами».

Как правило, в состав «душа»  входят одноразовое полотенце и губка из агроволокна - дорнит, пропитанная специальным медицинским средством. Общими усилиями, рассказывают волонтёры, за четыре месяца удалось сделать порядка 41 тысячи экземпляров «сухого армейского душа».

Антонина Иваненко, заведующая научно-просветительским отделом Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Губку нужно пропитать специальным составом и высушить. Мы занимали огромные площади: столы, подоконники. Проходит 12 часов - губка сухая. Получилось около 900 губок. И тогда мы поняли, что нам нужна большая помощь. Мы обратились к педагогам школы №1».

Сегодня Дима в рядах волонтёров в историко-краеведческом музее Полярного не случайно. Таким образом он посылает свой тёплый привет и оказывает поддержку дяде, который вместе с товарищами прямо сейчас защищает интересы страны.

Дмитрий Волоков, волонтёр школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Чувствую гордость, что я могу кому-то помочь. Я желаю им вернуться домой, к своим детям и семьям, мамам и папам».

Дарья Денежкина, волонтёр Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Мы должны поддержать наших военнослужащих и морально, и материальными вещами».

Для того чтобы воспользоваться уже готовым изделием необходимо лишь смочить губку 50 миллилитрами воды, вспенить руками, нанести на загрязненные части тела. Смывание водой не требуется. Далее пена насухо вытирается полотенцем. Кожа после него не липнет. Набор занимает минимум места при максимальной пользе и практичности.

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