Волонтёры помогают пожилым северянам

В условиях борьбы вирусом COVID-19 и мер по противодействию его распространения неоценимую помощь оказывают волонтёры. В их рядах и добровольцы Общероссийского народного фронта.

Только за первую неделю работы на «горячую линию» волонтерского штаба ОНФ по всей России поступили около 100 тысяч заявок. Активисты принимают обращения о помощи людей, входящих в группу риска, это пенсионеры и маломобильные граждане. Им добровольцы доставляют лекарства, продукты, товары первой необходимости.

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома ОНФ Мурманской области: «Волонтёры работают. Мы сейчас объединены – это помощь людям, старше 60 лет. Сил и средств хватает, но их всегда хочется больше».

В Мурманске на «горячую линию» ОФН обратились уже более 150 северян. Выполняются заявки в кратчайшие сроки. В рядах добровольцев ОНФ – волонтёры-медики, активисты движения и команда молодёжки Народного фронта. Оказать помощь сегодня могут все, кому это по силам.

Значительно сэкономить время и ресурсы волонтёрам в областном центре помогают торговая и аптечная сети, которые предоставляют скидки, по звонку формируют заказы и передают упакованные наборы. Волонтёрам остаётся только доставить такие жизненно важные посылки адресатам.