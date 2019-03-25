Волонтёры помогут настроить телевизор на «цифру»

В июне 2019 года в Мурманской области завершиться процесс перехода с аналогового на цифровое телевещание. На данный момент уже 76 горожан обратились за помощью к волонтёрам Мурманского дома молодёжи, чтобы те помогли настроить специальную приставку.

После перехода на цифровое вещание у телезрителей появится возможность смотреть те же 20 каналов, но в улучшенном качестве. Однако, чтобы старый телевизор смог принимать новый сигнал, ему помимо антенны необходима и специальная приставка. Чтобы настроить оборудование специальных знаний не требуется, однако сложности у пользователей всё же возникают. С инициативой помочь мурманчанам перейти на цифровое телевещание выступили волонтёры.

«Устанавливают цифровую приставку молодые люди, специально обученные. Они приходят в квартиры заявителей и устанавливают приставку, - рассказывает Любовь Малыгина, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Хочу отметить, что у молодых людей-волонтёров обязательно должны быть бейджики, а войти в квартиру они могут, только предъявив паспорт».

Стоит отметить, для телевизоров выпущенных после 2012 года приставка не нужна, только антенна дециметрового диапазона. Но если и в этом возникнут проблемы, с установкой так же могут помочь добровольцы.

Ещё меньше возни с кабельными операторами, например «М2С». Современные провайдеры предоставляют пакет с гораздо большим количеством каналов, которые вещают без перебоев, при этом телевизор не надо настраивать.