Волонтёры повзрослели: раньше рисовали в подъездах, а теперь - в столовой детской больницы

Недавно детская областная больница отпраздновала юбилей. За 50 лет изменилось многое, например, оборудование, внешний и внутренний вид корпусов. Одно из дизайнерских решений – яркие цвета и рисунки животных на стенах учреждения. А помогают в обновлении помещений волонтёры, которые сейчас они трудятся в лор-отделении учреждения.

В детской областной больнице стартовала благотворительная акция волонтёров. Лор-отделение медучреждения скоро преобразится на радость юным северянам.

Недавно детская областная больница отпраздновала юбилей. За 50 лет изменилось многое, например, оборудование, внешний и внутренний вид корпусов. Одно из дизайнерских решений – яркие цвета и рисунки животных на стенах учреждения. А помогают в обновлении помещений волонтёры, которые сейчас они трудятся в лор-отделении учреждения.

Андрей Подберёзкин, координатора благотворительной акции: «Один из членов нашей организации узнал, что требуется помощь в детской больнице в оформлении столовой. Мы решили, что поможем, соберёмся и поможем. Собрали волонтёров, договорились, согласовали, что будет изображено на стенах, чем будем красить, какие использовать материалы».

Порой маленькие пациенты теряют аппетит, настроение падает, приходит апатия и стрессы. Чтобы порадовать малышей, находящихся на длительном лечении, команда из 4 человек начала расписывать стены в детской больнице. Их усилиями столовая станет ещё ярче.

Андрей Подберёзкин, координатора благотворительной акции: «Нанесены будут детские рисунки: жирафы - большой и маленький, будет зебра, пара кустиков, ещё какаду».

Дизайн разрабатывала Юлия Кошкина, художник-преподаватель одной из мастерской столицы Заполярья.

Юлия Кошкина, художник-преподаватель: «Случайно всё вышло. Я листала ленту в «ВКонтакте». увидела пост Любы об участии в акции. Что-то ёкнуло у меня в сердце, я захотела попробовать. Это первая моя работа, мне очень интересно, что получится».

- Что тебя сподвигло именно на такой дизайн?

– Детские воспоминания о больнице, о том, как бывает грустно и одиноко здесь. Мне хотелось как-то разбавить эту грусть и одиночество- состояние болезненное чем-то солнечным и приятным.

Любовь Арефьева, организатор благотворительной акции, волонтёр: «Я волонтёрю уже, наверное, где-то двенадцать лет – одиннадцать».

- Расскажи о формате этой благотворительной акции. На что она похожа из того, что ты уже делала ранее?

– Раньше у меня такого опыта не было. Я помогала раньше с росписью подъездов.

Благотворительная акцию планируют завершить до десятого сентября. Следующим учреждением, которому помогут волонтёры, станет детско-юношеская спортивная школа №1 Мурманска.