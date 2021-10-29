Волонтёры продолжают активную работу в сложных условиях пандемии

Практически с самого начала пандемии COVID-19 к помощи пожилым и маломобильным гражданам были привлечены волонтёры. Проект «#МыВместе» до сих пор работает по всей стране. Своих успехов он достиг и у нас в Заполярье.

«#МыВместе» – общероссийская акция, направленная на поддержку лиц с ограниченными возможностями здоровья, и граждан старше 60 лет. Более того, добровольцы оказывают помощь тем, кто не прошёл вакцинацию, а также медицинским работникам.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Доставлялись лекарства, продукты питания, было обработано за прошлый год более 18 тысяч заявок, более 14 тысяч продуктовых наборов было доставлено. В недавнем времени на базе торговых центров были созданы прививочные пункты, куда граждане могут обратиться, волонтёры оказывали поддержку в части маршрутизации потоков граждан, оформлении документов».

Один из таких прививочных пунктов будет находиться в Ледовом дворце. По словам Елены Дягилевой, в нашей области был создан штаб, в который были приглашены представители других волонтёрских центров. Работа добровольцев организована и в медицинских организациях, в кол-центрах, а силами неравнодушных граждан ведутся ликбезы о важности вакцинации от COVID-19, также оказывается и психологическая помощь.

Татьяна Сахарова, сенатор Российской Федерации от Мурманской области: «Работа волонтёрского штаба, по сути, не заканчивалась, она всё время продолжается. Мы готовы продолжать эту работу».

По словам председателя наблюдательного совета Единого волонтёрского центра, в преддверии очередной волны коронавируса штабу добровольцев требуются новые помощники.

Евгения Чибис, председатель наблюдательного совета Единого волонтёрского центра: «Нужны дополнительные руки, помощники необходимы на маршрутизации и термометрии, нужны дополнительные руки в кол-центрах поликлиник, нужна помощь с документооборотом, там, где необученный человек может снять нагрузку с медперсонала поликлиник».

Штаб «#МыВместе» работает по заявкам, он находится по адресу: г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Оставить заявки или получить консультацию можно оставить по телефону.