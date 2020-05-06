Волонтёры продолжают делать добрые дела

В период пандемии коронавируса особенно ценным стало отношение людей друг к другу. Мурманские волонтёры объединились, чтобы помогать пенсионерам, инвалидам и другим гражданам, которые сегодня не могут выйти из дома даже за продуктами.

Мурманские волонтёры помогают попавшим из-за пандемии коронавируса в непростую жизненную ситуацию людям уже давно. Каждый день они собирают заявки от пенсионеров, инвалидов и других жителей города, которые не могут самостоятельно выходить на улицу. Присоединился к акции и известный в Мурманской области блогер, а также член молодёжной палаты Роман Глек.

Роман Глек, волонтёр, представитель молодёжной палаты Мурманской области: «Решил поучаствовать, потому что это зов сердца. Всегда стараюсь помогать людям и животным. В данном случае - сложная ситуация с пандемией. Пожилым и престарелым людям, у которых не только нет родственников, но нет и возможности купить какие-то продукты, товары первой необходимости. Решил поучаствовать в добром деле».

Первый адрес - улица Щербакова. Там продукты первой необходимости ждёт 88-летняя пенсионерка. Сначала – магазин, в котором волонтёры по списку собирают продуктовую корзинку для женщины. Перечень простой: молоко, хлеб, фрукты, овощи, масло и роза, чтобы поднять настроение северянке в это непростое время. Всё с доставкой до квартиры.

В это время ещё одна группа волонтёров приехала в гости к другому пенсионеру - на Театральный бульвар.

Арсений Филиппов, исполняющий обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ Мурманской области: «Изначально я достаточно скептически отнёсся к этому проекту, решил своими глазами посмотреть на сколько это реально. Мы всегда помогали и помогаем, так как у нас одна из целей - военно-патриотическое воспитание и помощь нуждающимся. И я решил со своими сотрудниками приехать, посмотреть, чем можно помочь. И, конечно, для меня стало шокирующим, на самом деле шокирующим, как всё это устроено. Насколько хорошо, чётко, качественно и грамотно. А люди действительно получают адресную помощь».

Чаще всего люди, волей случая, запертые в четырёх стенах, не просят ничего необычного. В заявках - самая простая еда, иногда лекарства и моющие средства и уж совсем редко мурманчане хотят какой-то конкретный, особенно любимый ими продукт. Волонтёры всегда идут на встречу и стараются максимально удовлетворить все поступающие к ним заявки.